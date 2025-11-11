タンスのゲンは11月7日に、テラゾー柄と木目調を掛け合わせた家具「Terrazzo furniture」シリーズ（テラファニ：Terrafurni）を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。●日常空間に馴染むデザイン「テラファニ」は、イタリア発祥の建材である「テラゾー（terrazzo）」の美しい意匠性を家具に落とし込んで、日常空間に馴染むデザインに仕上げた家具シリーズ。テラゾー柄を木目調と組み合わ