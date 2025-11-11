玉置浩二が、10周年を迎えた交響楽団ならぬ“故郷”楽団とともに音楽の旅をするコンサートシリーズより、11月12日の東京ガーデンシアター公演を2026年1月にWOWOWにて独占放送・配信することを発表した。これに合わせ、“故郷”楽団との初公演＜玉置浩二 〜故郷楽団 Concert Tour 2015〜＞も2026年2月に放送・配信される。ぜひ、玉置浩二の歌声と音楽の魅力を存分に堪能していただきたい。◾️WOWOW 玉置浩二 2カ月連続