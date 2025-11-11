お参りの仕方｜神社とお寺の違いお参りの仕方は、神社とお寺で大きく異なります。神社では「二礼・二拍手・一礼」を行うのに対し、お寺では拍手をせず静かに合掌するのが基本。また、神社には鳥居があり、お寺には山門があるなど、入口の作りも違います。これらの違いを理解しておくことで、それぞれの場所で正しいお参りの仕方ができるようになります。初めて訪れる場所でも迷わず参拝できるよう、基本的な違いを押さえておきまし