◆バドミントン熊本マスターズ2025 (11〜16日、熊本県立総合体育館)女子ダブルスの志田千陽選手・五十嵐有紗選手のペアが、国内開催の国際大会に初めて出場。1回戦で台湾ペアに圧勝し、ベスト16進出を果たしました。志田五十嵐ペアは、9月に行われた香港オープンで公式戦初出場を果たすと、チャイナマスターズ、韓国オープン、アークティックオープン、デンマークオープン、全仏オープンと海外開催の国際大会に出場してきました。