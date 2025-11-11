政府は11日の閣議で、首相と閣僚に上乗せされる給与について、当分の間、支給しないことを決めました。このニュースについて、日本テレビ政治部の糸繰雄亮記者に解説してもらいます。――高市政権が給与引き下げ方針を打ち出した狙いはどこにあるんでしょうか？実は、閣僚給与の引き下げは高市首相の以前からの持論でした。ある政府関係者からは「給与を減らすことで国民が政府が打ち出す政策に耳を傾けてくれる」などと話していま