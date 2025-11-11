話題の豆花を使用！もちもちぷるぷるスイーツティー「台湾豆花 パール」 ゴンチャの新作は、次なるアジアンスイーツとして注目される「豆花（トウファ）」を使用した、「台湾豆花 パール ミルクティー／ジェラッティー」。豆花は、豆乳を固めて作るぷるぷる食感が魅力の台湾発祥のスイーツです。そんな注目の豆花を使用した今回の新商品は、クルーが考案したドリンクアイデアを商品化する「クルーチャンピオンシップ」にて、400件