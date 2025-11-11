まもなく正式サービス23周年を迎えるファンタジーオンラインRPG『ラグナロクオンライン』（PC）にて、特設サイトのオープンやイベント開催が発表された。【写真】23周年を記念した事前イベントでギィ・ロックスターや夏美たちを手伝おう2025年12月1日に、正式サービス開始から23周年を迎える本作は、本日より、公式イラストレーター・雄一郎氏が手掛けた壮大なメインビジュアルで彩られる特設サイト「23rdアニバーサリー特設サ