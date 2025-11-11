日向坂46の河田陽菜が11日、都内で開催された2nd写真集「テイクオフ」発売記念取材会見に出席。来週にグループを卒業する河田は、ファンやメンバーに対する思いを語り、写真集に対する自己採点を求められると「出発点」と笑顔を見せた。【写真】イベントで笑顔を見せる河田陽菜デンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行した本作は、北欧の地を旅しながら等身大の河田の表情を収録している。完成した写真集について河田は