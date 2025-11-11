2025年世界デジタル競争力ランキングスイスの国際経営開発研究所（IMD）がこのほど発表した2025年版「世界デジタル競争力ランキング」で、日本は科学への取り組みなどで評価を高め、前年から順位を一つ上げ、30位だった。2年連続で上昇し、順位の下げ止まり傾向が強まった。しかし、過去最低だった23年の32位付近に依然とどまっており、引き続き国を挙げた対策強化が求められる。調査対象は世界の主な69カ国・地域。デジタル領