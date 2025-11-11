路上で女子中学生を押し倒し、わいせつな行為をした疑いで韓国籍の男が逮捕されました。崔秀彰(チェ・スチャン）容疑者（51）は10月、東京・江東区の路上で帰宅途中の女子中学生にわいせつな行為をして膝などにけがをさせた疑いが持たれています。崔容疑者は女子中学生とすれ違ったあと、100メートルほど追いかけ後ろから抱きついて押し倒し、わいせつ行為に及んだということです。崔容疑者は女子中学生と面識はなく、警視庁の調べ