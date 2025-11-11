18年前、タイで日本人女性が殺害された事件で、女性の両親らが現地の捜査当局に早期解決を求めました。大阪市の劇団員だった川下智子さん（当時27）は2007年11月、タイ北部の観光地スコタイで、何者かに刃物で刺され殺害されました。タイの捜査当局は現場に残されたDNAをもとに捜査を続けていますが、解決に至っていません。タイにおける殺人罪の時効が2年後に迫る中、11日は父親の康明さん（77）らが、現地の捜査幹部に事件の早期