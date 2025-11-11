巨人が１１日、中川皓太投手（３１）が今季取得した国内ＦＡ権を行使せずに残留すると発表した。中川は今季、６３試合に登板。２勝４敗で防御率２・２４、自己最多の３６ホールドをマークした。昨季は１５試合の登板に終わっただけに、完全復活を遂げた１年となった。国内ＦＡ権を取得したのは今年の８月。取得した際には「一つの目標にはしてたんで、一軍でそれだけ頑張ってこられた結果というか、その積み重ねの結果だと思