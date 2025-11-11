北朝鮮の平壌（ピョンヤン）中心部で大規模火災が発生し、工場または倉庫と推定される建物が全焼したことが確認された。人命被害の有無は明らかになっていない。北朝鮮専門メディアNKニュースは8日、「2日午前に平壌の普通江（ポトンガン）北側河川敷一帯で火災が発生した。近くには未完工状態である柳京（ユギョン）ホテルと祖国解放戦争勝利記念館（戦争博物館）がある」と伝えた。米衛星事業者のプラネットラボが撮影した衛星写