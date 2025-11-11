モスバーガーの公式Xが11日に更新され、あす12日からの新メニュー表が公表された。【写真】モスバーガー11・12からの新メニュー表新たに「アボガドバーガー」「モスの匠味黒毛和牛のダブルチーズバーガー」などが登場。ドリンクでは「まぜるシェイク 栗」「ぶどうとりんごのスパークリングサングリア（ノンアルコール）」などが目を引く。メニュー表を高画質で披露して「いつでも見られるように保存してゆっくりご覧くだ