セレブモデルのキム・カーダシアン（４５）が、今年７月に受験したカリフォルニア州司法試験に不合格だったことを自身のインスタグラムで明かした。 【写真】子どもを抱えるキム・カーダシアン 「カーダシアン家のセレブな日常」でお馴染みのキムは現在、ディズニープラスのドラマ「オール・イズ・フェア女神たちの法廷」で弁護士役を演じているが、「まだ本物の弁護士じゃないの。テレビで