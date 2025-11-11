創通とバンダイナムコフィルムワークスは、実物大ユニコーンガンダム立像の冬季限定25-26Ver.ライトアップを実施します。ダイバーシティ東京 プラザ2F フェスティバル広場にて、2025年11月23日(日)から2026年3月6日(金)までの期間限定です。2026年1月30日(金)公開の映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』がテーマの特別な演出です！ 創通／バンダイナムコフィルムワークス「実物大ユニコーンガンダム立像