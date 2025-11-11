政府は地方の産業を支援する新たな司令塔として、高市総理大臣を本部長とする「地域未来戦略本部」を設置することを決定しました。【映像】黄川田仁志担当大臣の発言「世界をリードする技術、ビジネスを創出するとともに、地場産業の付加価値向上と販路開拓を強力に支援することなどを検討して実施していくため、内閣に設置するものであります」（黄川田仁志担当大臣）新しく発足した「地域未来戦略本部」は、石破前政権で立ち