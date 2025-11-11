高額報酬が簡単に手に入るとうたう“闇バイト”。応募者はなぜ、事件に加担してしまうのか。勧誘側の卑劣な手口が明らかになってきました。警察署に並べられた押収品。そこには、顔や名前が伏せられた偽造免許証が。先週、北海道警察に逮捕された中国籍の男は、7月に運転免許証4枚を偽造した疑いが持たれています。調べに対し「間違いありません」と容疑を認めているということです。男は、京都市内で偽の運転免許証を使って配送業