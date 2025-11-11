現職の市長が官製談合防止法違反などの疑いで逮捕されました。官製談合防止法違反の疑いなどで逮捕されたのは、高知・土佐清水市の市長、程岡庸容疑者（66）と、土佐清水市の市議会議員・永野裕夫容疑者（67）ら4人です。4人は休校中の小学校の改修工事をめぐり、2025年5月に行われた競争入札で、程岡容疑者は最低制限価格を永野容疑者に漏らし、永野容疑者は2つの業者に伝えて落札させた疑いが持たれています。入札には6つの業者