「アマゾン」の物流倉庫で火事。従業員ら370人が避難しました。11日午前10時過ぎ、大阪・茨木市にあるインターネット通販大手「アマゾン」の物流倉庫で、従業員から「建物内の3階部分で火災が発生しています」と通報がありました。警察によると、倉庫内に保管されている発送用の荷物が燃えているということです。当時、敷地内には従業員ら約370人がいましたが、全員が近くの公共施設に避難するなどして無事だということです。火事