これから紅葉シーズン本番を迎える、愛知県の犬山城。きょうも国内外の観光客でにぎわっていました。 【写真を見る】愛知･犬山城の入場者“過去最多”更新か そんな中…2026年3月から入場料2倍近く値上げ ｢文化財を守るために必要｣ Q.犬山城はどうだった？（北海道から）「すごい、昔から残っているなんて。この状態で保たれているのは素晴らしい」（香港から）「歴史ある五大城の一つというのを知っていた。天守閣からは