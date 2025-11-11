石屋商事が展開する「白い恋人オリジナルグッズ」シリーズから、「白い恋人クッションブランケット」が11月11日から販売開始された。白い恋人オリジナルグッズ新たに販売開始された「白い恋人ブランケット」(2,750円)は、「白い恋人」の個包装デザインのクッションの中にラング・ド・シャクッキーのデザインのブランケットが入っている。白い恋人ブランケット(2,750円)クッションとしても、ブランケットとしても使用可能で、自宅だ