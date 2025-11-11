犬を落ち込ませる飼い主のNG行動 1.怒鳴ったり感情的に叱ったりすること 犬がイタズラや失敗をしたとき、怒鳴ったり感情的に叱ったりすることは、犬を落ち込ませる飼い主のNG行動です。 怒鳴ること、感情的に叱ることでは、何も犬に伝えることができません。なぜ飼い主が怒っているのか、なぜ叱られたのか、理解することができないのです。 攻撃的な態度を取られたと感じる犬もいますし、飼い主に嫌われてしまったのでは…と