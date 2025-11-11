麻布テーラーは、「OVERCOAT COLLECTION 2025 WINTER」を発売している。今回、特設ページ「アスリートが楽しむオーダーコートスタイル」を公開した。アスリートが楽しむオーダーコートスタイル特設ページでは、男子バレーボールチーム「サントリーサンバーズ大阪」のアスリートたちが、麻布テーラーのオーバーコートを纏った姿で登場している。藤中颯志選手は、バルマカーンコートを身に付けて登場。藤中颯志選手×Balmacaan Coat