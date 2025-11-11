お笑いコンビ・フォーリンラブのバービー（41）が10日、自身のXを更新。1歳2ヶ月の子どもを育てる母親の“育児あるある”な瞬間を捉えられた写真に、多くの反響が集まっている。【写真】「ビチビチしてる鮮魚かわいい」バービー＆長女、育児に奮闘するショット「1歳2ヶ月 VS 41歳9ヶ月」とつづり、2枚の写真を投稿。バービーが長女を抱き上げようとするも、長女は抵抗するかのように小さな手で顔を押さえ、片足で腕を突っぱね