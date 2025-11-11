iPhone 17シリーズ／M5搭載MacBook Pro／iPad Proなど、Appleから注目の新製品が多数登場したこの秋。最新のスマホ／Macを購入したら、周辺機器やアクセサリーもアップデートしたいと思ってしまうのが人情というものだ。そんな方にお勧めなのが、最新Apple製品に対応したガジェットを試して、その場で購入できる「Mac Fan Fes.2025.11［最新ガジェット体験会］」。マイナビ出版のMac／Apple専門誌『Mac Fan』が11月30日に秋葉原UDX