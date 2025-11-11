瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。夜も広く晴れるでしょう。 12日も昼過ぎにかけて日差しが届きますが、夕方からは気圧の谷や湿った空気の影響で曇りになる見込みです。朝の最低気温は岡山で7度、津山で4度、高松で10度でしょう。11日朝と同じくらいか高くなります。日中の最高気温は岡山、津山、高松で17度の予想です。11日と同じくらいの気温になるでしょう。 13日は各地で曇りになり、香川県では雨雲がか