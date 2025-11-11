映画「君の顔では泣けない」より 芳根京子が主演、高橋海人(※「高」は正しくは「はしご高」)が共演する映画「君の顔では泣けない」が11月14日(金)に全国ロードショーされる。君嶋彼方の小説を実写化した本作。坂平陸と水村まなみは高校1年生の夏にプールに転落。すると、お互いの体が入れ替わっていた。"必ず戻る"と信じて家族にも秘密にし、お互いの人生を歩んで15年ーー。30歳の夏、まなみは「元に戻る方法が分かったかも