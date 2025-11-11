しゃぶしゃぶチェーン「しゃぶしゃぶ温野菜」は、2025年11月12日(水)から期間限定で「ふぐしゃぶ」と「ふぐ&かにセット」を販売する。北海道産の真ふぐを使用し、淡白ながら旨みが濃い上品な味わいが特徴。今夏に温野菜として初めて「ふぐしゃぶ」を販売した際には、想定の2倍以上の数を販売したという。また、より季節感と贅沢感を楽しめるよう、「かにしゃぶ」もあわせて登場。両方を味わえる「ふぐかにセット」もラインアッ