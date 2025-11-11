地方自治体はさまざまな課題を抱えている。前明石市長の泉房穂さんは「私が明石市で市長をやっていたころは、バリアフリー事業に力を入れていた。多くの職員ができない理由ばかりを説明してくる中で、私にダメ出しをしてくる、とある“変わり者”職員によって状況が大きく動いた」という――。（第2回）※本稿は、泉房穂『公務員のすすめ世の中を変える地方自治体の仕事』（小学館新書）の一部を再編集したものです。写真＝時事