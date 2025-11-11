「今日は何日ですか？」に答えられない、時計が歪んで見える、病室がパチンコ屋に変わる……。ライターのたろちん氏は酒の飲み過ぎで重症急性膵炎になり、37歳にして膵臓の大半を失った。治療の過程では鎮静剤の影響で大量の幻覚を見たという。新刊『毎日酒を飲みながらゲーム実況してたら膵臓が爆発して何度も死にかけた話』から一部を抜粋してお届けしよう――。（第2回／全2回）※本稿は、たろちん『毎日酒を飲みながらゲーム実