高齢男性から金塊2.7キログラムをだまし取ったなどとして、匿名・流動型犯罪グループのメンバーら5人が逮捕されました。警察によりますと、成瀬暁太郎容疑者と中国籍の杜伝利容疑者ら5人はことし、埼玉県川越市の高齢男性に警察官をかたり「口座のお金を調査するので残高を金に換えてください」とウソの電話をするなどし、金塊2.7キログラム、およそ4609万円相当をだまし取るなどした疑いがもたれています。成瀬容疑者と杜容疑者は