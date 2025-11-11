自民党本部＝東京・永田町各地で深刻化するクマによる被害対策を巡り、自民党のプロジェクトチームがまとめた緊急提言案が11日、判明した。駆除を担う職員「ガバメントハンター」の確保に向けた人件費支援のほか、箱わな、電気柵、クマスプレーなどの資材購入費について自治体への財政支援を求めた。近く政府に提出する。財政支援の項目として、不要果樹の撤去費、捕獲したクマの処理費、自衛隊・警察OBらを対象とした対応に関