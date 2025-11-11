ヤクルトからドラフト1位で指名された法大・松下歩叶内野手が11日、都内で球団との入団交渉に臨み、年俸1億円プラス出来高5000万円、年俸1600万円で仮契約を結んだ。将来の中軸候補として期待されており「ここからスタートだという気持ちになった。うれしい気持ちとホッとしている気持ち」と表情を引き締めた。背番号は「6」に決まった。遊撃手と三塁手で計10度ゴールデン・グラブ賞に輝き、通算2133安打を放ったレジェンドOB