老眼になると近くのものが見えづらくなり、本を読むのも、店のメニューを見るのも一苦労。何か治療の手立てはないのか。眼科専門医の栗原大智さんは「老眼を和らげる点眼薬や手術にはデメリットもあるので慎重に。普段から老眼鏡を使ったり、セルフケアを試してみるのもいい」という――。※本稿は、栗原大智（ドクターK@眼科医パパ）『眼科専門医が教える最新知識 スマホ時代の「眼」のメンテナンス』（高橋書店）の一部を再編集