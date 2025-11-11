プロ野球・巨人の中川皓太投手が取得した国内FA権を行使しないことが球団から発表されました。FA権の行使は日本シリーズが終了した日の翌日から土、日、祝日を除く7日間以内でこの11日が期限となっていました。中川投手はこの秋はキャンプには参加せず、自主トレーニング組、いわゆる放牧組に。FAの権利を行使するかどうか熟考すると話していました。今季は63試合に登板し、2勝4敗、36ホールド、防御率2.24と高い数字を残していた