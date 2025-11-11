記者会見する国民民主党の玉木代表＝11日午前、国会国民民主党の経済対策案が判明した。成長戦略に取り組んで「増税なき税収増」を実現し、2035年に名目国内総生産（GDP）を1千兆円に増やす目標を掲げた。物価高対策では、所得税が生じる「年収の壁」を178万円に引き上げ、手取りを増やすと強調した。関係者が11日、明らかにした。玉木雄一郎代表が12日にも高市早苗首相と面会して手渡す方針だ。財政健全化指標の基礎的財政収