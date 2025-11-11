JR東日本は、来年秋「モバイルSuicaアプリ」で最大30万円のチャージや高額決済を可能にすると発表しました。現在のペンギンのキャラクターは“卒業”となります。現在「モバイルSuicaアプリ」はチャージ上限が2万円で、電車や少額の買い物での利用が主ですが、来年秋、導入されるコード決済では最大30万円のチャージが可能となります。また、クレジットカードを紐付けることで、カードの利用上限額までチャージなしで使えるほか、