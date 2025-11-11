巨人・中川皓太投手（３１）が１１日、今季取得した国内ＦＡ権を行使せず残留することが決まった。今季は６３試合に登板して２勝４敗、３６ホールド、防御率２・２４の成績を残した。６日にジャイアンツ球場で行った練習後には「まだ何も、今話せることは。まだ時間があるので。ギリギリまで、まだ考えたいと思います」と話すにとどめた。