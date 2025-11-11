ミュージシャンのＧＡＣＫＴが１１日、自身のＸに新規投稿。自衛官の給与について「命を懸ける現場の対価が、これは安くないか？」「命を懸ける値段がこれでいいのだろうか？」と疑問を投げかけた。“自衛官給与、全世代アップへ…中堅・ベテランの離職防止が狙い”という見だしで７日に配信された一般紙の記事を取り上げる形で、「ちょっと待て。確かにニュースの見出しは眩しい。だが、額面を見てもっと上げても良くないか？