12日は北日本では日本海側を中心に朝まで雪や雨の降る所がありますが、次第に晴れるでしょう。東日本や西日本は晴れる所が多くなりますが、九州南部は雲が広がりやすく、夜は雨の降る所もある見込みです。南西諸島は前線や台風周辺から流れ込む暖かく湿った空気の影響で雨が降り、雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。なお、台風26号は13日には先島諸島に接近する見通しです。暴風となるおそれがありますので、台風への対策はお