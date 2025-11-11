【モデルプレス＝2025/11/11】モデルの西山茉希が11月11日、自身のInstagramを更新。娘におんぶされている写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】39歳モデル「成長に感動」9歳娘におんぶされるショット◆西山茉希、娘に甘える微笑ましいショットを公開西山は「甘えん坊が、甘えさせてくれた」「9歳の成長記録」とつづり、夜の街中で娘におんぶされている写真を公開。「突然感慨深かったりする一コマ」と、子どもの成長に感動し