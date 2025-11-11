小説のタイトルを中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「人间失格」の意味は？中国語で「人间失格」と表す小説はなんでしょうか？ヒントは、日本を代表する純文学作品です。いったい、中国語で「人间失格」と表す小説とは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「人間失格」でした！「人間失格」は、太宰治さんの小説です