巨人は、２３日に東京ドームで開催する「ジャイアンツ・ファンフェスタ２０２５ＰｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＦａｎａｔｉｃｓ」の特製グッズを発売すると発表した。２２日から巨人公式オンラインストアと東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）で取り扱う。キービジュアルを使用したアイテムのほか、選手らが当日着用するナイキ製ファンギアＴシャツなど、豊富なラインアップがとり