◇大相撲九州場所３日目（１１日、福岡国際センター）西前頭１２枚目・友風（中村）が同１３枚目・御嶽海（出羽海）に押し出されて３連敗を喫した。頭で当たった立ち合いから、右のど輪で御嶽海の体を起こそうとしたが、ジワジワと前に出られ、苦し紛れの引き技で呼び込んでしまった。「ゼロ点の相撲ですね。相手の方が重かったし、相撲がうまいと思いました」と振り返った。引き技は友風の得意中の得意。当然、対戦相手も警