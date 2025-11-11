東京六大学野球連盟は、大学野球部のグラウンドを開放し、地域と未来をつなぐ社会連携アクション２０２５「野球部グラウンドから広がる子どもたちの未来」を１２月１３、１４日に実施する。子どもたちが野球や身体を動かす楽しさを通じて成長し、大学と地域が一体となって子どもたちの健やかな未来を育むことを目的としたこの取り組みは、六大学野球部合同イベントとして今年で３回目を迎える。これまでにのべ１２００名を超