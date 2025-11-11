13日に開幕するゴルフの三井住友VISA太平洋マスターズ（静岡県御殿場市・太平洋クラブ御殿場コース）のイベントが11日に行われ、大会に出場する片岡尚之（27、ACN）らが地元の小学生と交流した。【写真で見る】子供とのイベントに笑顔を見せる選手たち10月の日本オープンを制し、海外メジャー・マスターズへの出場を決めた片岡は子供たちの前で好ショットを披露し、羨望のまなざしを浴びた。2月に第一子が誕生し、新米パパになった