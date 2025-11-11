スイカのペンギン（（C）ChiharuSakazaki/JR東日本/DENTSU）JR東日本は11日、Suica（スイカ）の2001年の導入当初からイメージキャラクターとして親しまれてきた「スイカのペンギン」が、26年度末に「卒業」すると発表した。スイカの機能を26年秋から充実させるのに伴い起用を終え、新たなキャラクターにバトンタッチする。東京都内で記者会見した喜勢陽一社長は「スイカがここまで成長し、ご利用いただける大きな貢献をした