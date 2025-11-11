日光国立公園をテーマにした千円銀貨幣のデザイン造幣局（大阪市）は11日、国立公園制度が2031年に創設100周年を迎えることを記念した千円銀貨幣の販売申し込みを12日から受け付けると発表した。昨年から国立公園をテーマにした銀貨幣を発行しており、今回は日光と、阿蘇くじゅうの2種類。貨幣は純銀製で直径4センチ、重さ31.1グラム。日光には茶臼岳と神橋、阿蘇くじゅうには阿蘇五岳や久住高原などが描かれる。1個1万5200円