政治団体「NHKから国民を守る党」の党首・立花孝志容疑者が逮捕されたことを受け、自民党は参議院で「NHK党」の所属議員と組んでいた統一会派を解消しました。自民党石井準一 参院幹事長「現政権にも迷惑をかけ、自民党にもこれ以上迷惑をかけるわけにはいかないと」自民党の石井参議院幹事長はきょうの会見で、政治団体「NHKから国民を守る党」の斉藤健一郎参院議員から、自民党との統一会派を退会したいとの申し出があり